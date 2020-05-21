كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تبلغ عن إصابتين جديدتين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الصين حالتين جديدتين من حالات الإصابة بالفيروس التاجي، ولم تسجل حالات وفاة جديدة أمس، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

من الحالات الجديدة، كانت إحدى الحالات إصابة قادمة في مقاطعة قوانغدونغ والأخرى حالة محلية في شنغهاي. وهذا يرفع المجموع الوطني إلى 82967 حالة أعراض مؤكدة، منها 84 حالة لا تزال نشطة.

كما تم الإبلاغ عن 31 حالة جديدة بدون أعراض - ما زال 375 مريضا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية. يتم حساب هذه الحالات بشكل منفصل عن حالات الأعراض المؤكدة. ويبلغ عدد القتلى الوطني 4634.

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وعلي صعيد اخر، تجاوزت حصيلة القتلى بسبب الفيروس التاجي في باكستان الرقم 1000، وفقًا لوزارة الصحة الباكستانية. وقالت الوزارة إن البلاد سجلت حتى الآن 48.091 حالة مؤكدة و1017 حالة وفاة.

وقد أبلغت باكستان عن أول وفاة لـ Covid-19 في 18 مارس، ونفذت إغلاقًا على مستوى البلاد بعد فترة وجيزة. وتم تخفيفه في وقت سابق من هذا الشهر، مع رفع القيود في عدة مراحل. على الرغم من أن بعض المحلات التجارية والمصنعين استأنفوا العمل بالفعل، إلا أن جميع المدارس لا تزال مغلقة حتى 15 يوليو.

وقال رئيس الوزراء عمران خان لدى إعلانه عن رفع الإجراءات "نحن نفعل ذلك لأن شعب بلدنا يعاني اقتصاديا".

