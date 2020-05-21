كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدد ضحايا كورونا في باكستان يتخطي 1000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت حصيلة القتلى بسبب الفيروس التاجي في باكستان الرقم 1000، وفقًا لوزارة الصحة الباكستانية. وقالت الوزارة إن البلاد سجلت حتى الآن 48.091 حالة مؤكدة و1017 حالة وفاة.

وقد أبلغت باكستان عن أول وفاة لـ Covid-19 في 18 مارس، ونفذت إغلاقًا على مستوى البلاد بعد فترة وجيزة. وتم تخفيفه في وقت سابق من هذا الشهر، مع رفع القيود في عدة مراحل. على الرغم من أن بعض المحلات التجارية والمصنعين استأنفوا العمل بالفعل، إلا أن جميع المدارس لا تزال مغلقة حتى 15 يوليو.

وقال رئيس الوزراء عمران خان لدى إعلانه عن رفع الإجراءات "نحن نفعل ذلك لأن شعب بلدنا يعاني اقتصاديا".

