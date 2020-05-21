كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بكين تدرس معالجة أكبر تحد اقتصادي يواجه البلاد منذ عقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنه يعقد أكبر تجمع سياسي في الصين هذا العام أخيرًا بعد تأخير لمدة شهرين. على رأس جدول الأعمال: كيفية معالجة أكبر تحد اقتصادي يواجه البلاد منذ عقود.

واحدة من أكثر القضايا الملحة التي يواجهها صانعو السياسة في بكين هي كيفية خلق فرص عمل لعشرات الملايين من الأشخاص الذين اصبحوا عاطلين عن العمل بعد الإصابة بالفيروس التاجي، لكنهم أغلقوا الصين لعدة أسابيع.

يبدأ اجتماع "الدورتان" لهذا العام، اليوم الخميس، باجتماع كبار المستشارين السياسيين للحزب الشيوعي الحاكم. ثم يستكمل يوم الجمعة، حيث سيجتمع المجلس الشعبي الوطني. ومن المتوقع أن يحدد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بعض الأهداف الاقتصادية لعام 2020، بالإضافة إلى السياسات اللازمة لتحقيقها.

يتمتع خلق الوظائف بالكثير من الأهمية السياسية لقادة الحزب الشيوعي الصيني، الذين يرون أن التوظيف هو مفتاح ضمان الاستقرار الاجتماعي. يقدر بعض الخبراء أن ما يقرب من 80 مليون شخص قد يكونوا بالفعل عاطلين عن العمل في البلاد، أي ما يعادل ضعف المعدل الرسمي للبطالة.

يمكن للحكومة أن تتخذ العديد من الأساليب للتعامل مع هذه القضية، وكذلك العمل نحو هدفها المتمثل في القضاء على الفقر بحلول نهاية عام 2020. على سبيل المثال، يمكن للمشاريع الوطنية الكبرى، مثل خطط بناء طرق جديدة أو سكك حديدية، أن تعطي الأولوية لتوظيف الفقراء، وفقًا للاقتصاديين في BNP Paribas.

