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عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 5 ملايين حالة عالميًا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدد الإصابات بفيروس يتجاوز 5 ملايين حالة عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ما لا يقل عن 5000.038 حالة اصابة ب Covid-19 على مستوى العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز. ويبلغ عدد القتلى العالمي 328.172.

وقد أبلغت هذه البلدان الخمسة عن أكبر عدد من الحالات:
الولايات المتحدة: 1،551،853
روسيا: 308705
البرازيل: 571 291
المملكة المتحدة: 249،619
إسبانيا: 232،555

وفي الوقت نفسه، اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، آخر مستجدات انتشار عدوى في البلاد، حيث تواصل مصر تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.


وكشفت الوزارة عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

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