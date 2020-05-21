كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 5 ملايين حالة عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ما لا يقل عن 5000.038 حالة اصابة ب Covid-19 على مستوى العالم، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز. ويبلغ عدد القتلى العالمي 328.172.

وقد أبلغت هذه البلدان الخمسة عن أكبر عدد من الحالات:

الولايات المتحدة: 1،551،853

روسيا: 308705

البرازيل: 571 291

المملكة المتحدة: 249،619

إسبانيا: 232،555

وفي الوقت نفسه، اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، آخر مستجدات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تواصل مصر تسجيل أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.