كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل أكثر من 1500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 1500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 24481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يصل عدد الحالات إلى مليون و504830، موضحاً أن عدد الوفيات ارتفع بـ933 حالة جديدة ليبلغ 90340 حالة.

واستنتج علماء جامعة واشنطن الأمريكية، أن فيروس كورونا أكثر فتكاً من مرض الإنفلونزا، لذلك إذا لم تبدأ الولايات المتحدة وبقية الدول بمكافحة الفيروس بحزم فقد تصل الوفيات إلى أعداد كارثية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

Advertisements

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,966 مليون إصابة، بينهم أكثر من 323 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,949 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.