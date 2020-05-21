تشيلسي يمدد عقدي جيرو وكاباييرو لموسم إضافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه جدد عقدي المهاجم أوليفييه جيرو والحارس ويلي كاباييرو حتى نهاية موسم 2020-2021.

وانضم جيرو إلى تشيلسي قادما من غريمه أرسنال في كانون الثاني/ يناير 2018، وأحرز المهاجم البالغ عمره 33 عاما ثلاثة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وقال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، في بيان النادي "منذ عودتي إلى تشيلسي كان أوليفييه رائعا كلاعب محترف وإنسان بشكل عام".

وأضاف "يملك إمكانات كبيرة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب وليس بموهبته فقط لكن المثل الذي يضربه كل يوم والخبرة التي يقدمها لتشكيلتنا الشابة. أنا سعيد للغالية باستمراره في الموسم المقبل".

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وشارك كاباييرو، المنضم من مانشستر سيتي في 2017، في تسع مباريات هذا الموسم. وذكر لامبارد أنه "أثق في ويلي وهو يتدرب بشكل رائع ومحترف مذهل. دخل إلى التشكيلة الأساسية في وقت مبكر من العام الحالي وأظهر أن إمكاناته وخبرته لا يقدران بثمن داخل الفريق".

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات كجزء من "مشروع استئناف الموسم" والذي يبدو أنه سيحدث في حزيران/ يونيو المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية يوم أمس، الأربعاء، إلى أن نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي غاب عن التدريب بسبب مشكلة صحية.