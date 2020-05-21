صحيفة إماراتية توضح أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس 21 مايو 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن الجميع معنيون بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة لتجاوز الأزمة الحالية التي تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مقتضياتها كما يجب، ولا شك أن العمل الذي يقوم به كل من يتصرف بحكمة ووعي سينعكس إيجاباً على الجميع سواء على الفرد ذاته أو العائلة والدائرة المحيطة والمجتمع ككل.



وأشارت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس إلى أن أي إخلال أو تقليل من أهمية الالتزام الواجب قد يتحول إلى ما لا تحمد عقباه، فالعمل الأخلاقي هو معيار تحضرنا كدولة متقدمة وبالتالي فإن الحسم نتيجة طبيعية لكل من لا يلتزم أو يتعامل مع الضرورات الواجبة بإهمال أو لا مبالاة.. لأنه حينها يكون مصدر خطر على المجتمع، وبالتالي فإن كل من يتسم بالسلوك السلبي قد يشكل تهديداً لجهود كثيرة، وبفضل الله هؤلاء قلة في مجتمعنا الوطني سواء المواطنين أو المقيمين حيث أن نسبة الالتزام والوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية عالية وهي سبب في الإنجازات المتقدمة التي تم تحقيقها في سبيل مواصلة محاصرة الوباء والقضاء عليه عبر معرفة كافة الحالات المصابة والمخالطين والتعامل الواجب معها، وعليه فإن العملية تبدأ من كل فرد وسلوكياته الوقائية وإجراءاته المتبعة مع نفسه ومع الآخرين.

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ونبهت إلى أن الأمانة اليوم على عاتق الجميع وكل من يقوم بأي إخلال فهو غير جدير بحملها وأدائها كما يجب، خاصة أن فيها صحة وصالح مجتمع كامل وليست شخصية أو تبعاً لخيار أي منا، واليوم التوجيهات الرسمية تقتضي التعامل بمنتهى الجدية والأخلاقيات الواجبة مع كل توجيه صادر نظراً للأهداف النبيلة التي يتم العمل عليها وبالتالي فإن كل منا كما يمكن أن يكون شريكاً في التقدم والإنجاز وهذا شرف كبير، كذلك يمكن أن يكون عثرة في مواجهة الجهود التي يتم بذلها.

وقالت في الختام إن دولتنا العظيمة قدمت أمثلة رائدة ومتقدمة على تحضر الأمم وتقدمها، ولا شك أن سلوكيات أي مجتمع هي من معايير النهضة التي تنعم بها أي دولة، ونحمد الله أننا في وطن حباه الله بقيادة رشيدة ومجتمع أصيل وقيم نبيلة وحب الخير للعالم أجمع، وبالتالي فإن كل من يتقيد في التوجهات الهادفة لمحاصرة "كوفيد 19" ويعبر عن التزامه بتوجيهات الجهات الرسمية يترجم خصال المجتمع على أرض الواقع وبالتالي يشكل قوة دفع لتسريع تحقيق الأهداف التي يتم العمل عليها، خاصة أن الجهود الوطنية راهنت منذ البداية على الوعي المجتمعي والإحساس العالي بحسن تصرف والتزام كل فرد في المجتمع وهي إجراءات اعتدنا عليها ونقوم بها في كل وقت ونؤمن تماماً أننا نسير في الطريق الذي سضمن لنا تجاوز المرحلة والوصول إلى بر الأمان، وبقدر ما يكون التزامنا كبيراً بقدر ما سيكون تجاوزنا لهذا الظرف أسرع.. فلنبرهن أننا قادرون على المشاركة في النجاح والانتصار كعادتنا