شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في قبضة المخابرات العراقية والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 أعلن جهاز المخابرات العراقية إلقاء القبض على المرشح لخلافة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

Advertisements وقالت المخابرات العراقية إنها ألقت القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح الأبرز لخلافة أبو بكر البغدادي. وكانت القوات العراقية قد أعلنت في نهاية أكتوبر 2019 قتل زعيم " داعش "، أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في قبضة المخابرات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.