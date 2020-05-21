- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص حول العالم والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خمسة ملايين شخص الأربعاء وسجلت أمريكا اللاتينية أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي متجاوزة الولايات المتحدة وأوروبا.
ويمثل ذلك مرحلة جديدة في انتشار الفيروس الذي وصل لذروته في الصين في فبراير قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.
وسجلت أمريكا اللاتينية نحو الثلث من بين 91 ألف حالة رُصدت في وقت سابق من الأسبوع بينما سجلت أوروبا والولايات المتحدة أكثر من 20 بالمئة لكل منهما.
وكان عدد كبير من تلك الحالات الجديدة بالبرازيل التي تخطت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مؤخرا لتسجل ثالث أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
وتزداد حالات الإصابة بالبرازيل حاليا بوتيرة يومية تأتي في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.
وجرى تأكيد رصد أول 41 حالة في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير كانون الثاني واحتاج العالم حتى أول أبريل نيسان للوصول إلى أول مليون إصابة. ومنذ ذلك الحين يجري الإبلاغ عن نحو مليون إصابة جديدة كل أسبوعين وفقا لإحصاء رويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.