شكرا لقرائتكم خبر عن قذائف الحوثي تقصف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 قصفت مليشيات الحوثي بمختلف أنواع قذائف الهاون على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر محلية أوضحت أن مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، قصفت بقذائف الهاون أماكن متفرقة في أطراف المدينة الآهلة بالسكان. Advertisements وأكدت المصادر إن القصف طال أجزاء واسعة من حي ربع المحل وقرية السبعة العلياء والسفلى جنوب مركز المدينة. وأشارت إن القصف العنيف سبب حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين لا سميا النساء والأطفال. ويعد هذا القصف الثاني الذي نفذته المليشيات الحوثية على مديرية حيس خلال 24 ساعة، ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة

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