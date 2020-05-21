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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون منازل المواطنين في التحيتا والجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 21 مايو 2020
تواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، انتهاكاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية بتصعيد خروقاتها، مستهدفة منازل المواطنين في مديرية التحيتا وبلدة الجبلية التابعة لها جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف آر بي جي، الأحياء السكنية جنوب مركز مدينة التحيتا في أوقات متفرقة.
وطبقاً للمصادر، فقد قامت بقايا جيوب المليشيات بإطلاق النار من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين، بإستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وسلاح معدل البيكا والأسلحة عيار 12.7.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم بنيران أسلحتها القناصة، بشكل مكثف وهمجي.
مشيرة، إلى أن حالة من الخوف سادت في صفوف المواطنين جراء عملية القنص اليومي التي تقوم بها عناصر مليشيات الحوثي على منازلهم ومزارعهم، دون اكتراث منها بحياة النساء والأطفال الأبرياء الآمنين في منازلهم
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