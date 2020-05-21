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المليشيا تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 21 مايو 2020

 

فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.

 

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وأفادت محلية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل المواطنين في المديرية بشكل هستيري ودون اعتبار لقداسة شهر رمضان.

 

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة

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