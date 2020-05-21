المليشيا تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة

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الخميس 21 مايو 2020 فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن. Advertisements وأفادت محلية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل المواطنين في المديرية بشكل هستيري ودون اعتبار لقداسة شهر رمضان. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة

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