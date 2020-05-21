شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجات يهز منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 هز زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر فجر الخميس وسط البحر الأبيض المتوسط، حسبما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

Advertisements وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كلم.

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