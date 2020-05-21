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البرازيل تسجل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 21 مايو 2020

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس في يوم واحد لأول مرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

 

وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

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وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.

 

وتجاوز عدد الوفيات أمس الأول الثلاثاء عتبة الألف شخص في يوم واحد.

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