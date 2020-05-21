اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية. وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه باشر "بصرف الرواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء". وأضاف البيان، أنه "بإمكان المشمولين استلام رواتبهم عن طريق فروع المصرف او أي مكاتب قريبة منهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يعلن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.