الكهرباء تقف وراءها.. الامانة توضح اسباب ومعالجات شحة الماء في جنوب بغداد

اصدرت امانة بغداد، الخميس، توضيحا بشأن اسباب ومعالجات شحة الماء في جنوب العاصمة.

وقال الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سبب الشحة الحاصلة مؤخراً في بعض مناطق جنوب بغداد هي لتذبذب التيار الكهربائي في الايام القليلة الماضية".

Advertisements

واضافت ان "الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي عن محطات ومشاريع الماء سببت افراغ الشبكة من الماء ما يتطلب وقتا اضافيا لامتلاء الشبكة ووصول الماء الى المواطن"، مشيرة الى انه "رغم تشغيل المولدات الكهربائية بلحظة انقطاع التيار الكهربائي الا ان كفاءتها في التشغيل لا يوازي الكهرباء الوطنية".

وتابعت ان "الدائرة المذكورة قامت بعدة اجراءات اضافية منها استحداث ربطات ماء لضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى المناطق المذكور مع الايعاز بتشغيل محطات ومشاريع الماء بطاقتها القصوى لتلافي هذه المشكلة".