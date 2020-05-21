خلال الـ24 ساعة الماضية.. اعتقال 196 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال 196 شخصا في بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال الـ24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة، تمكنت دورياتنا من القبض على ٥٢ شخصا مخالفا لتعليمات اوقات حظر التجوال، وعلى ١٤٤ متسولا".
واضاف انه "تم ضبط تسع سيارات عليها اشارات حجز و127 دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية".
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