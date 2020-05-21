ً 'شل' تجلي موظفين أجانب من مشروع لغاز البصرة بالعراق

قال مسؤولان تنفيذيان بشركة غاز البصرة إن شركة "شل" أجلت موظفيها الأجانب، البالغ عددهم نحو 60، من شركة غاز البصرة بالعراق ونقلتهم خارج البلاد يوم الأربعاء.
وذكرت وكالة "رويترز" للانباء نقلا عن المسؤولين إن "الموظفين جرى إجلاؤهم لأسباب أمنية بعد أن نظم موظفون تم تسريحهم احتجاجا في مقر شركة غاز البصرة وبالقرب من مجمع آخر للشركة".
وشركة غاز البصرة مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب المملوكة للحكومة و"شل" و"ميتسوبيشي".
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