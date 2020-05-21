ً 'شل' تجلي موظفين أجانب من مشروع لغاز البصرة بالعراق

وذكرت وكالة "رويترز" للانباء نقلا عن المسؤولين إن "الموظفين جرى إجلاؤهم لأسباب أمنية بعد أن نظم موظفون تم تسريحهم احتجاجا في مقر شركة غاز البصرة وبالقرب من مجمع آخر للشركة".

وشركة غاز البصرة مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب المملوكة للحكومة و"شل" و"ميتسوبيشي".