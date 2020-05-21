نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، حالة الطقس للايام المقبلة بما فيها اول ايام عيد الفطر، فيما اشارت الى ان الطقس سيشهد تصاعد غبار وانخفاض قليل بدرجات الحرارة. اليوم الاثنين ودرجات الحرارة في عموم البلاد

غدا الجمعة وبعد غد الاثنين Advertisements الاحد والاثنين المقبلين

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كانت هذه تفاصيل خبر غبار وانخفاض بالحرارة.. تعرف على حالة الطقس لاول ايام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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