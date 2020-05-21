بالصور.. انتشال جثث اربعة اطفال من مشروع ري بداقوق

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن انتشال جثث اربعة اطفال من مشروع ري بداقوق.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في كركوك تمكنت صباح اليوم، من انتشال اربع جثة تعود لأطفال بعد سقوط عجلة مدنية في مشروع ري داقوق".

واضافت انه "تم نقلهم الى دائرة الطب العدلي لتسليمهم وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

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يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة قلة الانتباه أثناء القيادة مما ادى الى سقوط وغرق العجلة في مشروع ري داقوق .