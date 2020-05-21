حلقة لاذعة في مسلسل خصام بيلوسي وترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ سبعة أشهر لم يدر حديث مباشر بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والرئيس دونالد ترامب، لكنهما تبادلا انتقادات لاذعة هذا الأسبوع.

آخر تلك الانتقادات حين شبّهت بيلوسي، الرئيس ترامب بطفل "على حذائه براز كلب" مع تصاعد الشجار بين الاثنين.

بيلوسي تهاجم ترامب بشدة إزاء تعامله مع كورونا

نانسي بيلوسي تعدد أسباب تمزيق خطاب ترامب



شجار يأتي في وقت يعمل فيه الكونجرس والبيت الأبيض على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من 91 ألفا في الولايات المتحدة.

Advertisements

جو سكاربورو

وسئلت بيلوسي في مؤتمر صحفي عن تعليقات وصفتها بأنها "استفزازية" أدلى بها ترامب عن جو سكاربورو مقدم البرامج بتلفزيون إم.إس.إن.بي.سي، إذ نعته في إحدى المرات بأنه "معتوه".

فأجابت بيلوسي: "الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله".

وأضافت "يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضا على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة".

وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمبنى الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب الذي اشتهر بتوجيه الشتائم والإهانات "بيلوسي امرأة مريضة. عندها مشاكل كثيرة. مشاكل نفسية كثيرة".

وكان الرئيس يرد على تعليقات لبيلوسي يوم الإثنين قالت فيها إنه يجب ألا يتناول دواء هيدروكسي كلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء واق من فيروس كورونا بسبب سنه، ولأنه ينتمي من حيث الوزن لفئة "مرضى السمنة".