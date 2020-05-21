عشاء "من جهة أمنية" يفتح تحقيقا موسعا بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات الألمانية، تحقيقا موسعا في خرق عدد من عناصر الشرطة لتناولهم العشاء في أحد مطاعم مدينة ماينز في خرق لقواعد الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، الأربعاء، إن عددا من عناصر الشرطة تناولوا العشاء في مطعم بمدينة ماينز مع عدد كبير من الأشخاص، في خرق لقواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من تفشي كورونا.

ووصلت المجموعة في البداية إلى المطعم مساء الاثنين "بأعداد صغيرة"، حسب بيان الشرطة، لكن على مدار الليل زادت المجموعة إلى أكثر من 40 شخصا، بمن فيهم عناصر من الشرطة خارج ساعات العمل.

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وأكدت الشرطة الألمانية أنه لم يتم الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي كما لم يتم ارتداء الكمامات.

ووفقًا للوائح الاتحادية، يجب أن يتم الاحتفاظ بمسافة 1.5 متر بين كل شخص وآخر، ويتعين على معظم موظفي الخدمة ارتداء كمامات تغطي أفواههم وأنوفهم.

وجاء في بيان الشرطة: "هذا السلوك ليس بأي حال من الأحوال جريمة تافهة وسيتم التعامل معه بعواقب"، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في إجراءات تأديبية.