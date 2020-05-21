صندوق النقد يقر قرضا للأردن بقيمة 396 مليون دولار لتخفيف تداعيات كورونا

وافق ​صندوق النقد الدولي​، على منح ​الأردن​ قرضا بقيمة 396 مليون ​دولار​ لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر ​اقتصاد​ البلاد بشدة من تداعيات جائحة ​فيروس كورونا​.

وذكرت ​وزارة المالية​ الأردنية في بيان أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19.

وكان ​وزير المالية​ الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر إنه من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت ​المالية العامة​ للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام، مشيرا الى أنه من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل ​الأزمة​.