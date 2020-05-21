جامعة الدول العربية: سياسة اسرائيل تدمر امكانية حل الدولتين على حدود ما قبل العام 67

أنهى وفد الترویكا الـعربـیة فـي نـیویـورك، بـرئـاسـة سـلطنة ُعمان وعـضویـة كـل دولة قطر ودولة ​الكويت​ بالاضافة إلى دولـة فلسـطین وجـامـعة الـدول الـعربـیة وعدد من دول المنطقة، بما فيها المملكة ​الأردن​ية الهاشمية و​جمهورية مصر​ العربية و​الجمهورية​ اللبنانية، سلسلة من الاجتماعات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس ​مجلس الأمن​ (​إستونيا​) ورئيس ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، مـتابـعة لـلاجـتماع الـوزاري الـعربـي الـطارئ لمواجـھة خطط اسـرائیـل لضم أراض فلسـطینیة محتلة، ​كما عقدت الترويكا العربية اجتماعات ثنائية مع المندوب الدائم للإتحاد الأوروبي والمندوب الدائم ل​روسيا​ الاتحادية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى ​الأمم المتحدة​ بصفتهم أعضاء في اللجنة ​الرباعية الدولية​. وشـدد الـوفـد الـعربـي عـلى عـدم شـرعـیة ​السياسة​ الـتي تـنتھجھا إسـرائـیل، السـلطة الـقائـمة بـالاحـتلال، فـي فلسـطین الـمحتلة، بـما فـیھا الـقدس الشـرقـیة، لـضم مـناطـق واسـعة مـن الـضفة الـغربـیة، بـما فـي ذلـك غور الأردن، شـمال البحـر الـمیت، والأراضـي الـتي بنيت عـلیھا مسـتوطـناتـھا بـشكل غـیر قـانـونـي، فـي انـتھاك صـارخ للقانون الدولي، ولـقرارات الأمـم المتحـدة ومـیثاقـھا الـذي یحـظر الاسـتیلاء عـلى أراضـي الـغیر بـالـقوة. و أكـد الـوفـد الـعربـي عـلى أن هذه السياسة تـدمـر إمـكانـیة حـل الـدولـتین عـلى حـدود مـا قـبل عـام ١٩٦٧ محـذرا مـن أن تـلك الإجـراءات الإسـرائـیلیة غـیر الـقانـونـیة، إذا لـم تـتوقـف، فـإنها لـن تؤدي إلا إلى المزید من الصراع والمعاناة وتدمير فرص ​السلام​ والأمن في المنطقة بأسرھا.

كما دعـا الـوفـد العربي جـمیع الشركاء الـدولـیین، بـما فـي ذلـك اللجنة الـربـاعـیة الدولية ومجلس الأمن، إلـى بذل كل الجهود مـن أجـل وضـع حـد لھـذه السـیاسـات والـخطط غـیر الـقانـونـیة، مـؤكـدا عـلى دعـوة الـوزراء الـعرب إلـى اتـخاذ إجـراءات دبـلومـاسـیة وسـیاسـیة وقـانـونـیة، بـما یـتماشـى مـع الـقانـون الـدولـي وقـرارات الشـرعـیة الـدولـیة ذات الـصلة، فـي الأمـم المتحـدة وكـذلـك فـي الـعواصـم ومـع جـمیع الشـركـاء الـمعنیین، بھـدف مـنع ​اسرائيل​ من ضم أراض في ​الضفة الغربية​ المحتلة.وجدد الـوفـد الـعربـي اسـتعداده لـلتعاون مـع ھـذه الـجھود، داعـیا إلـى إعـادة تـركـیز الجهود الـدولـية مـن أجـل إنـھاء الاحـتلال الإسـرائـیلي منذ ١٩٦٧، ودعـم الـشعب الفلسـطیني فـي الـحصول عـلي حـقوقـه غـیر الـقابـلة لـلتصرف، بـما فـیھا حـق تـقریـر الـمصیر. وشـدد عـلى أن دولـة فلسـطین المسـتقلة ذات السـیادة، وعـاصـمتھا الـقدس الشـرقـیة، ھـي أساس أي حـل عـادل ودائـم وشـامـل لـلصراع الـعربـي-الإسـرائـیلي وللسـلام والأمـن فـي الـمنطقة بـرمـتھا. وكـرر الـوفـد الـدعـوة إلـى إطلاق عـملیة سـیاسـیة بـرعـایـة دولـیة، وفـي إطـار زمـني محـدد، استنادا لمرجعيات وأسس الحل السلمي المجمع عليها دوليا٬ بما فيها مبادرة السلام العربية، لـرعـایـة الـمفاوضـات بـین الـجانـبین، الفلسطيني والاسرائيلي، مـن أجـل الـتوصـل إلـى حـل عـادل وشامل للصراع العربي- الإسرائيلي.

وبدورها أكدت الأطراف الدولية التي اجتمعت مع الوفد العربي على أهمية هذا الجهد العربي الدبلوماسي وعلى ضرورة التعاون والعمل بشكل جماعي ل​تحقيق​ السلام المنشود والأمن للأجيال القادمة في المنطقة ككل. وفي هذا السياق، تم التوافق بين الوفد العربي والوفد الروسي ووفد ​الاتحاد الأوروبي​ والأمين العام للأمم المتحدة على العمل سويا أملا في وقف الضم واستئناف المفاوضات بين الجانبين ضمن إطار اللجنة الرباعية الدولية وعلى أساس الشرعية الدولية.