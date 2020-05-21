زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب وسط البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة وسط البحر المتوسط، على بعد 240 كيلومتراً تقريباً جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كيلومترات، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة، ضرب منطقة وسط البحر المتوسط، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وذكر المركز أن مركز الزلزال يقع على بعد 240 كيلومتراً تقريباً جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية، وعلى عمق 10 كيلومترات.
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