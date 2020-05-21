النتائج الأولية لفحوص مزبود سجلت 9 اصابات بالحلقة العائلية الضيقة

صدرت النتائج الأولية، عن ​مستشفى بيروت الحكومي​ للفحوص المخبرية لأكثر من 100 شخص في محلة رأس ابو علي في ​بلدة مزبود​، وأظهرت تسجيل 9 ​اصابات​ جديدة، يبدو انها اقتصرت على عائلة الإصابتين السابقتين من آل فواز المقيمين في مزبود، وهم من سكان شحيم.

وأكدت مصادر طبية ومعنية بالموضوع ان النتيجة اولية، بانتظار النتائج الرسمية مساء اليوم، وان ​الإصابات​ هي ضمن الحلقة العائلية الضيقة، مبدئيا من دون انتشار.