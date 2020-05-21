جنبلاط: الادارة المالية في البلاد في احسن حال امام الارقام المتفاوتة والمتناقضة

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان الادارة المالية في البلاد في احسن حال امام الارقام المتفاوتة والمتناقضة وغياب وحدة الرأي في التفاوض مع المؤسسات الدولية. إضغط للمزيد

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