فهمي: معاودة السيدة هدى سلوم عملها لا يتعارض مع القوانين والانظمة

اشار وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "حسما للجدل ومنعا لاي اجتهادات في غير مكانها، إن معاودة السيدة ​هدى سلوم​ عملها لا يتعارض مع القوانين والانظمة الخاصة بالموظفين، وذلك وفق قرار ​مجلس الخدمة المدنية​ بموجب كتاب رقم ٣٤٢ تاريخ ٤-٣-٢٠٢٠ الذي تناط به صلاحيات تعيين وترقية ونقل وتأديب وصرف الموظفين وسائر شؤونهم الذاتية".

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