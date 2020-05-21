حذرت هيئة الإرشاد الزراعي في ​قضاء بشري​ التابعة لاتحاد بلديات القضاء، من خطر تساقط حبات البرد الأحد المقبل، ونصحت ​المزارعين​ "بتأجيل زرع شتول الخضروات وحماية الشتول المزروعة وتأجيل رش الأشجار المثمرة، وإن أمكن وضع شبك الحماية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإرشاد الزراعي في بشري حذر المزارعين من تساقط حبات البرد الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.