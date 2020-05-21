الامن العام: توقيف شخصين في الغبيري لقيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، انه إستناداً لإشارة المدعي ​العام المالي​، أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة ​الغبيري​ اللبنانيين (م.ع.إ) و (أ.ح.م) لقيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص وأحالتهما إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية. إضغط للمزيد

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