السيد: اطلاق مازن حمدان لإنقاذ رياض سلامة من تهمة التلاعب بالدولار

رأى النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماع أن "اطلاق مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان لإنقاذ حاكم المصرف رياض سلامة من تهمة التلاعب بالدولار، بينما السياسة تحتضن سلامة".
ولفت الى أن "شركة سوناطراك تحت التحقيق بملف الغش في الفيول والمحروقات بينما الحكومة مددت عمل الشركة في لبنان"، معتبرا أن "القضاء في وادٍ والسياسة في وادٍ معاكس تماماً، فماذا عن معنويات القاضي الذي يحقّق؟! تحت سابع أرض".
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