السيد: اطلاق مازن حمدان لإنقاذ رياض سلامة من تهمة التلاعب بالدولار

رأى النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماع أن "اطلاق مدير العمليات النقدية في ​مصرف ​لبنان​ مازن حمدان لإنقاذ حاكم المصرف ​رياض سلامة​ من تهمة التلاعب ب​الدولار​، بينما ال​سياسة​ تحتضن سلامة".

ولفت الى أن "شركة سوناطراك تحت التحقيق بملف الغش في ​الفيول​ و​المحروقات​ بينما ​الحكومة​ مددت عمل الشركة في لبنان"، معتبرا أن "​القضاء​ في وادٍ و​السياسة​ في وادٍ معاكس تماماً، فماذا عن معنويات القاضي الذي يحقّق؟! تحت سابع أرض".