أسود: لا تعمموا جهلكم ورفضكم سماع رأي مغاير

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "بعض الجماهير لا تقرأ وتحلل عن انقلاب وطعن. ولا تعرف وجهتها الحقيقية فتشتم وتهدد. إذا أردتم ذلك لا بأس، ولكن لا تعمموا جهلكم ورفضكم سماع رأي مغاير. سماحة السيد قالها سابقا لسنا طبق الاصل عن بعضنا ولنا مقاربات مختلفة متعددة، فلا تطلبوا غير ذلك".

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