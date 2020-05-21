أكدت مصادر متابعة لـ"الجمهورية"، أنه مع استمرار ​ارتفاع الاسعار​ في الاسواق، رفوف السوبرماركت ستصبح مع الوقت شبه فارغة، وانّ اللبناني لن يستطيع ان يجد لاحقاً سوى السلع التي سيؤمّن دولارات استيرادها ​مصرف لبنان​، والتي ستشمل ​السكر​ والرز وبعض انواع الحبوب، فيما لا يزال ​الحليب​ موضع نقاشات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر متابعة لـ"الجمهورية": رفوف السوبرماركت ستصبح مع الوقت شبه فارغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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