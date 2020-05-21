ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الجامعية بطنطا إلى 300 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا - (أ ش أ):

أعلنت إدارة المدينة الجامعية بنات بطنطا خروج 150 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد شفائهم وتعافيهم تمامًا وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية.

وأكد الدكتور علاء نصر مدير العزل بالمدينة الجامعية بنات أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفي لمنازلهم منذ بدء العزل الصحي بالمدينة الجامعية بلغ أكثر من 300 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء بالمستشفى تعدت 51%، وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل على مستوي الجمهورية.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بالدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.

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