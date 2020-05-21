بوتين يدعو مسلمي روسيا للاحتفال بعيد الفطر في منازلهم

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا للاستماع إلى نصائح رجال الدين والاحتفال بعيد الفطر بمنازلهم في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع قيادات وممثلي المجتمع المدني في جمهورية داغستان: "أعلم أهمية عيد الفطر بالنسبة للناس في جمهورية داغستان، وكيف يحافظون على عاداتهم. أعلم أن رجال الدين يدعون المسلمين إلى الاحتفال في بيوتهم والامتناع عن صلاة الجماعة وعادات اللقاء الجماعي مع الأصدقاء. أعول على الاستماع لنصائحهم".وأكد بوتين أن داغستان ستتلقى جميع المساعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وقال:"أطلب منكم اليوم أن تبلغوني بالتفصيل عن المجالات التي تحتاجها داغستان للمساعدة. ستتلقى الجمهورية كل الدعم المادي والمالي والطبي".

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وأشار بوتين إلى أن داغستان تعاني من نقص في أنظمة الاختبار والمراكز الطبية، وقال: "نحتاج إلى حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن".

وعقد بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع قيادات وممثلي جمهورية داغستان على خلفية وضع فيروس كورونا هناك.