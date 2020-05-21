خامنئي: سندعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل

وأضاف خامنئي في منشور على موقعه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الإنجليزية:“سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني، ولن نتردد بقول ذلك“.

ومن ناحية أخرى، قال خامنئي اليوم إن عداء إيران تجاه إسرائيل ليست عداء ضد اليهود، وقال على تويتر باللغة الفارسية: ”القضاء على حكومة إسرائيل لا يعني القضاء على اليهود. ليست لدينا مشكلة مع اليهود“.

وتابع قائلا: ”القضاء على إسرائيل يعني أن يختار سكان فلسطين المسلمين والمسيحيين واليهود حكومتهم بأنفسهم ويطردوا الأجانب والبلطجية مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو“.