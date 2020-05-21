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وأضاف خامنئي في منشور على موقعه الرسمي على ”تويتر“ باللغة الإنجليزية:“سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني، ولن نتردد بقول ذلك“.
ومن ناحية أخرى، قال خامنئي اليوم إن عداء إيران تجاه إسرائيل ليست عداء ضد اليهود، وقال على تويتر باللغة الفارسية: ”القضاء على حكومة إسرائيل لا يعني القضاء على اليهود. ليست لدينا مشكلة مع اليهود“.
وتابع قائلا: ”القضاء على إسرائيل يعني أن يختار سكان فلسطين المسلمين والمسيحيين واليهود حكومتهم بأنفسهم ويطردوا الأجانب والبلطجية مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو“.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: سندعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.