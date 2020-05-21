فنزويلا تكلف الجيش بمرافقة ناقلات الوقود الإيرانية‎

وذكر بادرينو خلال مقابلة على شاشة التلفزيون الرسمي أن القوة المرافقة ”سترحب بهم عند وصولهم، وستشكر الشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه“، مضيفًا أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا، إن شحنات وقود من إيران إلى بلاده يجب أن ”تزعج“ أمريكا اللاتينية.

وجاءت تعليقات ”غوايدو“ بينما تبحر 5 ناقلات محملة بوقود إيراني صوب فنزويلا.

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وفي وقت سابق، حذر الجيش الأمريكي، من الاقتراب لمسافة 100 متر من السفن البحرية في المياه الدولية ومضيق هرمز، مضيفًا أن“الاقتراب لمسافة 100 متر ربما يفسر على أنه تهديد ويواجه بإجراءات دفاعية قانونية“.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن بلاده ستعتبر ”أي تعرض لناقلاتها خرقًا للقوانين الدولية وتهديدًا للأمن الدولي“، داعيًا“مجلس الأمن والدول الحريصة على سلامة الملاحة البحرية إلى إبداء مواقف واضحة من ذلك“.

وقال حاتمي خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء:“لن نرضى بتعرض ناقلاتنا النفطية للمضايقة. وفي حال تواصل هذه المضايقات وتصاعدها فإن الرد الإيراني سيكون قويًا وحاسمًا، والأمريكيون وغيرهم يعلمون جيدًا أن إيران لن تتردد لحظة في الرد على هذه المضايقات“.