إيران تخشى على ناقلاتها النفطية من التهديدات الأمريكية

وذكر نجاد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”، أنه وجه رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية بعد الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد الناقلات الإيرانية، عبر فيها عن ”قلقه العميق بشأن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد ناقلات النفط الإيرانية في البحار الدولية وبالتالي تهديد سلامة وتعريض الأمن الدولي للخطر“، على حد تعبيره.

وأضاف نجاد بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن ”إيران سترد على أي تهديد وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن أي عواقب“.

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وفي وقت سابق، حذر الجيش الأمريكي، من الاقتراب لمسافة 100 متر من السفن البحرية في المياه الدولية ومضيق هرمز، مضيفًا أن“الاقتراب لمسافة 100 متر ربما يفسر على أنه تهديد ويواجه بإجراءات دفاعية قانونية“.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن بلاده ستعتبر ”أي تعرض لناقلاتها خرقًا للقوانين الدولية وتهديدًا للأمن الدولي“، داعيًا“مجلس الأمن والدول الحريصة على سلامة الملاحة البحرية إلى إبداء مواقف واضحة من ذلك“.

وقال حاتمي خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء:“لن نرضى بتعرض ناقلاتنا النفطية للمضايقة. وفي حال تواصل هذه المضايقات وتصاعدها فإن الرد الإيراني سيكون قويًا وحاسمًا، والأمريكيون وغيرهم يعلمون جيدًا أن إيران لن تتردد لحظة في الرد على هذه المضايقات“.