إصابتان في جريمتي إطلاق نار وطعن بالزرازير وحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بجراح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار وطعن في الزرازير وحيفا، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، أنه أصيب شاب (26 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه للطعن في قرية الزرازير. وقدم طاقم طبي تابع لـ"نجمة داوود الحمراء" العلاج أولي للمصاب ونقله إلى مستشفى (رمبام). ووصلت الشرطة إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاب طعن خلال شجار بين عائلتين.

وفي مدينة حيفا، أصيب شاب (30 عاما) بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع (هغيبوريم). وقدم طاقم طاقم طبي تابع لـ"نجمة داوود الحمراء" العلاج الأولي للمصاب، ونقله إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تعلن عن خلفيتها، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين.