حالة الطقس: أجواء حارة ورطبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على الأجواء، اليوم الخميس، التي تبقى حارة بشكل ملموس مع درجات حرارة تتجاوز منتصف الثلاثينيات في الجبال وتصل إلى نهاية الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات في المناطق المنخفضة وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت.

وتسود أجواء حارة ورطبة في السواحل مع درجات حرارة عند نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبيا في معظم المناطق مع انكسار متوقع في قمم الجبال ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، تبدأ الموجة الحارة بالانكسار، وفي ساعات النهار تبقى الأجواء حارة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء معتدلة في ساعات الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

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وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، وتكون الأجواء معتدلة إلى دافئة في الجبال نهارا، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار تتركز بشكل أساسي في شمال البلاد ومناطق أخرى متفرقة وسط البلاد.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال نهارا ومعتدلة في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال أحيانا.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ولطيفة بوجه عام في مختلف المناطق، ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.