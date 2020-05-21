صحيفة: من حق كل مواطن في دولة الإمارات أن يباهي العالم بقيادة لا تعرف المستحيل

الخميس 21 مايو 2020

كتبت صحيفة إماراتية، انه من حق كل مواطن في دولة الإمارات أن يباهي العالم بقيادة لا تعرف المستحيل، وجعلت من سعادة جميع أفراد المجتمع هدفاً ثابتاً لا يمكن أن تحد منه الظروف مهما كانت التحديات.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية وستبقى أبوظبي عاصمة تقدم للبشرية الدليل تلو الآخر على أن بناء الأمم يتأتى من العزيمة الصلبة والجهود الكريمة التي أثمرت مسيرة من الإنجازات التي لا تتوقف، وأن ما تقدمه قيادة الوطن لأبنائها من مقومات تدعم تعزيز سعادتهم من أهم معايير تطور الأمم وتقدمها، فملاحم النجاح التي لا تعرف الحدود سيرة وطنية تعيشها الأجيال دون أن تتوقف، وترعاها قيادة وضعت جميع أبناءها في طليعة الاستراتيجيات الوطنية ومقدمة الأولويات دائماً، فكانت السعادة نعمة يعيشها الجميع في وطن يقترن باسمه الخير والسعادة والتكاتف والترابط وتتجسد في كافة ميادينه المعاني الحقيقية للحياة الكريمة.

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وتابعت اليوم تأتي توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمكرمة صرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية بـ 5.5 مليار درهم لـ 5550 مواطناً في إمارة أبوظبي، لتكون تأكيداً لمدى حرص القيادة على رفد سعادة المواطنين ومتابعة شؤونهم وتأمين كل ما يضمن لهم الارتقاء بمستوى الحياة النبيلة التي يتنعم بها الجميع.

وأضافت ان كل التحديات التي يعيشها العالم جراء الجائحة الوبائية التي يمثلها "كوفيد 19" والظرف الدقيق الذي يمر به، لا وجود لها أمام خطط واستراتيجيات وجهود القيادة لدعم المواطن وتعزيز مستوى حياته ومضاعفة السعادة التي يعيشها، خاصة أن ضمان الاستقرار الاجتماعي عامل أساسي في الوقت ذاته لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن قادة المسيرة المظفرة في وطننا العظيم جعلوا التميز والتفرد سمة للحياة وعنواناً لما ينعم به أبناء الوطن على المستويات كافة، فالإنجازات المتواصلة والدعم الذي لا يعرف الحدود لأبناء الوطن تجسيد حقيقي على قوة الدولة ومدى ما تنعم به من قدرات على تحصين السعادة وتعزيز جودة الحياة في كافة الظروف والأوقات، وهو ما يعكس ديناميكية البناء الوطني المتفرد والذي يميز دولة الإمارات عن جميع دول العالم.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها ها نحن اليوم نتابع مكرمة سامية من قيادة حكيمة في ظرف تاريخي قل مثيله يؤكد للعالم أجمع كيف تخط الإمارات تاريخها بأحرف من نور ولا يعيق عزيمتها عن رفد مسيرة السعادة لشعبها أي ظرف مهما كان، فالوطن الذي تأسس على العزيمة والإرادة التي لا تعرف المستحيل والعاصمة التي تشع نوراً وخيراً وعزيمة تكتب باسم الإنسانية الملاحم على صناعة سعادة الإنسان وتأمين كل مقومات الحياة لترسيخ مكانتها دون منافس