شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم موعد "التعقيم الوطني" بالمناطق الصناعية والعمالية والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 أعلنت وزارتا "الداخلية والموارد البشرية والتوطين" بدولة الإمارات تقديم موعد برنامج التعقيم الوطني "ساعتين" في المناطق الصناعية والعمالية على مستوى الدولة اعتبارا من امس ليبدأ من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً.

وأهابت الوزارتان، في بيان لهما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة إلا في حالات الضرورة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تقدم موعد "التعقيم الوطني" بالمناطق الصناعية والعمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.