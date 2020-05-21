شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل نحو 20 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء. وقالت السلطات إنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس. وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا.

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