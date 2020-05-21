شكرا لقرائتكم خبر عن 745 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.