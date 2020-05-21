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 745 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

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كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

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