سلطات ووهان تمنع أكل الحيوانات البرية وصيدها وتربيتها

أصدرت السلطات ​الصين​ية، قرارًا بحظر أكل جميع ​الحيوانات​ البرية، في مدينة ​ووهان​، بؤرة وباء ​كورونا​ المستجد، الذي بدأ في كانون الأول الماضي، وأصاب نحو 5 ملايين شخص حول ​العالم​.

وفرضت السلطات قرارات صارمة في ووهان، وقالت إنها ستصبح "محمية للحياة البرية" وحظرت عمليات كافة عمليات الصيد بها، باستثناء الإجراءات الهادفة إلى البحث العلمي والتنظيم السكاني ومراقبة الوباء ​الأمراض​ والظروف الخاصة الأخرى. وضمن خطة السلطات، فرض ضوابط صارمة على تربية كافة الحيوانات البرية.

وتعرضت الصين لضغوط من ​المجتمع الدولي​ لمعالجة تجارتها غير المشروعة في ​الحياة​ البرية بعد أن ارتبطت بظهور أمراض حيوانية.

الأسبوع الماضي، أعلنت مقاطعتان مركزيتان في الصين، عن خطط لشراء ​الحكومة​ لمزارعي الحياة البرية، للمساعدة في نقل أولئك الذين تعتمد سبل عيشهم على تربية الأنواع البرية للاستهلاك بعيدًا عن الممارسة، ما يسمح لهم بالتوجه إلى زراعة ​الفاكهة​ والخضار أو نباتات ​الشاي​ أو الأعشاب للطب الصيني التقليدي.