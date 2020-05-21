سلطات ووهان تمنع أكل الحيوانات البرية وصيدها وتربيتها

أصدرت السلطات الصينية، قرارًا بحظر أكل جميع الحيوانات البرية، في مدينة ووهان، بؤرة وباء كورونا المستجد، الذي بدأ في كانون الأول الماضي، وأصاب نحو 5 ملايين شخص حول العالم.
وفرضت السلطات قرارات صارمة في ووهان، وقالت إنها ستصبح "محمية للحياة البرية" وحظرت عمليات كافة عمليات الصيد بها، باستثناء الإجراءات الهادفة إلى البحث العلمي والتنظيم السكاني ومراقبة الوباء الأمراض والظروف الخاصة الأخرى. وضمن خطة السلطات، فرض ضوابط صارمة على تربية كافة الحيوانات البرية.
وتعرضت الصين لضغوط من المجتمع الدولي لمعالجة تجارتها غير المشروعة في الحياة البرية بعد أن ارتبطت بظهور أمراض حيوانية.
الأسبوع الماضي، أعلنت مقاطعتان مركزيتان في الصين، عن خطط لشراء الحكومة لمزارعي الحياة البرية، للمساعدة في نقل أولئك الذين تعتمد سبل عيشهم على تربية الأنواع البرية للاستهلاك بعيدًا عن الممارسة، ما يسمح لهم بالتوجه إلى زراعة الفاكهة والخضار أو نباتات الشاي أو الأعشاب للطب الصيني التقليدي.
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