تسجيل 20 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في ​البرازيل​ عن تسجيل نحو 20 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في يوم واحد لأول مرة، مبينة أنه تم اكتشاف 19951 إصابة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و579 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتوفي 888 شخصا آخرين لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 18 ألفا و859 شخصا. وتجاوز عدد الوفيات أمس الأول الثلاثاء عتبة الألف شخص في يوم واحد.