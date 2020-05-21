مجهولون أحرقوا سيارات في صيدا فجرا

أقدم مجهولون فجرا على احراق عدد من السيارات في محلة نزلة صيدون في ​مدينة صيدا​، حيث حضرت على الفور سيارات الاطفاء وعملت على اخماد النيران المشتعلة من السيارات والتي غطت سماء المنطقة. وفيما لم تعرف اسباب الحريق فتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا بالحادث لمعرفة الفاعلين والقاء القبض عليهم.

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