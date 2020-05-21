القواس: سود الله وجهك يا زياد أسود

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية اللبنانية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ في رد له على كلام نائب دائرة صيدا-جزين ​زياد أسود​، أن "​المقاومة​ تستمد شرعيتها من تاريخها ونضالاتها وتضحيات شعبها ودماء شهدائها، بعيداً عن العمالة وأهلها وبعض المستبسلين في الدفاع عنها".

واعتبر القواس أن "السيادة والحرية و​الاستقلال​ لا تكون بالترويج والإرتهان للأميركي ومشروعه الذي لا يسمن ولا يغني من جوع". وتوجه القواس لأسود بالقول "سوّد الله وجهك يا أسود".