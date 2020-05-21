القواس: سود الله وجهك يا زياد أسود

اعتبر عضو القيادة القطرية اللبنانية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس في رد له على كلام نائب دائرة صيدا-جزين زياد أسود، أن "المقاومة تستمد شرعيتها من تاريخها ونضالاتها وتضحيات شعبها ودماء شهدائها، بعيداً عن العمالة وأهلها وبعض المستبسلين في الدفاع عنها".
واعتبر القواس أن "السيادة والحرية والاستقلال لا تكون بالترويج والإرتهان للأميركي ومشروعه الذي لا يسمن ولا يغني من جوع". وتوجه القواس لأسود بالقول "سوّد الله وجهك يا أسود".
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