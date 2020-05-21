الجمهورية: تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان صار وشيكاً جداً

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "التحضيرات قطعت شوطاً مهماً لدخول مرحلة ما بعد ​عيد الفطر​، بسلة واسعة من ​التعيينات​ تطال عشرات المراكز والمواقع الشاغرة او تلك التي تُدار بالإنابة والتكليف منذ سنوات".

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعيينات تُطبخ على نار هادئة، مستبعدة "اعتماد آلية التعيين التي كانت متبّعة في السنوات الماضية، والتي نعاها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ واعتبرها مخالفة للدستور مشدّداً على صلاحية الوزير المختص بطرح ثلاثة اسماء لكل مركز".



وأكدت أن "التعيينات ​المال​ية تشكّل الاولوية، وقد خضعت في الآونة الاخيرة لبعض المراجعة، إن في ما خصّ نواب حاكم ​مصرف لبنان​ الاربعة او لجنة الرقابة على ​المصارف​ او اسواق المال او مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وقد طرأ عليها بعض التعديل في الاسماء التي كانت مقترحة في التعيينات السابقة التي نسفت فيها. وعلى خط التعيينات نفسه يأتي تعيين ​محافظ​ اصيل ل​بيروت​ خلفاً للمحافظ ​زياد شبيب​، وكذلك تعيين رئيس جديد ل​مجلس الخدمة المدنية​".

اما على الجانب الاصلاحي، فقد علمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة، انّ "تعيين مجلس ادارة جديد ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ صار وشيكاً جداً، الّا انّ تعيين الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​ قد يتأخر بعض الوقت، وربما يتقدّم عليها تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني، وكذلك المديرية العامة ل​وزارة الاقتصاد​".