كنعان: على الحكومة أن تنفّذ الإصلاحات التي أقرت سابقاً واليوم

شدد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، على أنه "لا يجب ان نخاف من الشفافية بل على العكس. يكفي إخفاءً للحقائق ودفن رؤوسنا في التراب. ​العالم​ كلّه على إطّلاع بدقائق ​الوضع المالي​ ال​لبنان​ي، فكيف الحال مع ​صندوق النقد​ الذي يزور ممثلوه لبنان بشكل مستمر، ويلتقون جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص. ولذلك علينا توحيد الموقف لتحصين موقف لبنان التفاوضي وفتح خيارات سيدر وغيرها من خلال البدء الفوري بالإصلاحات التي كنا قد تقدمنا بها مراراً في لجنة المال في السنوات العشر الأخيرة. وهذا ما سنقوم به في ​المجلس النيابي​ من خلال التدقيق والعمل على تحسين الخيارات لاسيما تلك المتعلقة بالودائع وباستعادة الثقة من جديد".

وأكد كنعان في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه "يجب على ​الحكومة​ أن تنفّذ الإصلاحات التي أقرت سابقاً واليوم، وهي لا تحتاج لتفاوض أو بحث أو خطط، وإقرار التشريعات المتعلقة ب​مكافحة الفساد​ وفقاً للمعايير العالمية كما هو حاصل اليوم".